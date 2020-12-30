محافظ الدقهلية يوجه بتسليم 40 ألف جنيه لطالب الثانوية الأزهرية المصاب بحادث قطار

الدقهلية - شريف الديب

أجرى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اتصالا تليفونيا بطالب الثانوية الأزهرية، الذى أصيب فى حادث سقوطه من القطار الأسابيع الماضية، مما أدى إلى بتر ذراعه، والمقيم بقرية الكفر الجديد بمركز ميت سلسيل، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.

وكلف المحافظ مندوبا من العلاقات العامة بالمحافظة لتسليم المصاب مبلغ 40 ألف جنيه تبرعا من المجتمع المدنى للمساهمة فى علاجه وتوفير احتياجاته.

وأعرب المحافظ، خلال اتصاله بالطالب على اهتمامه البالغ بمتابعة حالته الصحية، والعمل على تلبية مطالبه واحتياجاته.

جدير بالذكر أنه سبق وأن وجه محافظ الدقهلية، الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بديوان عام المحافظة للتنسيق مع المجتمع المدنى لسرعة توفير أطراف صناعية للطالب المصاب، وكذا متابعته الدائمة بتوفير العلاج اللازم وتلبية كافة متطلبات حالته الصحية.

وأكد محافظ الدقهلية، تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة للمساندة من أبناء محافظة الدقهلية، كما أكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل الجهود الكبيرة لرعاية الحالات الإنسانية، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بهدف تقديم الرعاية لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع هذه الفئات فى مقدمة الأولويات.