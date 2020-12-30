مبيعات المساكن القائمة فى الولايات المتحدة تهبط مجددا فى نوفمبر

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هبطت عقود شراء المساكن القائمة فى الولايات المتحدة لثالث شهر على التوالى فى نوفمبر وسط نقص حاد في المعروض دفع الأسعار للصعود، رغم أن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد فى العالم ما زالت تلقى دعما من أسعار فائدة قياسية منخفضة للقروض العقارية.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الأربعاء إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة، على أساس العقود الموقعة الشهر الماضي، انخفض 2.6 بالمئة في نوفمبرإلى 125.7، وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن عقود شراء المساكن القائمة، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين، ستستقر في نوفمبر مقارنة مع الشهر السابق.

وعلى أساس سنوي قفزت مبيعات المساكن القائمة 16.4 بالمئة الشهر الماضى.