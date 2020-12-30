اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 06:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مبيعات المساكن القائمة فى الولايات المتحدة تهبط مجددا فى نوفمبر

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 06:20 م
مبيعات المساكن القائمة فى الولايات المتحدة تهبط مجددا فى نوفمبر نيويورك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هبطت عقود شراء المساكن القائمة فى الولايات المتحدة لثالث شهر على التوالى فى نوفمبر وسط نقص حاد في المعروض دفع الأسعار للصعود، رغم أن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد فى العالم ما زالت تلقى دعما من أسعار فائدة قياسية منخفضة للقروض العقارية.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الأربعاء إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة، على أساس العقود الموقعة الشهر الماضي، انخفض 2.6 بالمئة في نوفمبرإلى 125.7، وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن عقود شراء المساكن القائمة، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين، ستستقر في نوفمبر مقارنة مع الشهر السابق.

وعلى أساس سنوي قفزت مبيعات المساكن القائمة 16.4 بالمئة الشهر الماضى.


نيويورك

أمريكا

أسعار المساكن

اقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بنك أوف أمريكا يعلن تأهب المستثمرون لإعادة فتح الاقتصادات

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 02:22 م

إنتاج أمريكا من النفط الصخرى سينخفض إلى 7.44 مليون برميل فى يناير

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 08:28 ص

بنك أوف أمريكا يكشف عن 18.1 مليار دولار استثمارات فى الأسهم الأسبوع المنتهي

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 11:47 ص

الليرة التركية تواصل تراجعها بعد احتمال فرض أمريكا عقوبات على أنقرة

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 10:09 ص

فرصة واعدة للصادرات المصرية من الزيتون لأسبانيا بعد فرض أمريكا رسوما جمركية عليها

الخميس، 10 ديسمبر 2020 01:10 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة