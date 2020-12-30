قافلة طبية تجوب أسوان اليوم للكشف والعلاج بالمجان ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسوان، إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم الأربعاء وغدا للكشف والعلاج مجانًا.
وتشمل التخصصات الطبية التى تتضمنها القوافل (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).
وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.
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