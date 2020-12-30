اليوم السابع
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قافلة طبية تجوب أسوان اليوم للكشف والعلاج بالمجان ضمن مبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 04:00 ص
قافلة طبية تجوب أسوان اليوم للكشف والعلاج بالمجان ضمن مبادرة حياة كريمة القافلة الطبية - أرشيفية
أسوان – صلاح المسن

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسوان، إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ‫حياة كريمة اليوم الأربعاء وغدا للكشف والعلاج مجانًا.

وتشمل التخصصات الطبية التى تتضمنها القوافل (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

 

 


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