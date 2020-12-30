قافلة طبية تجوب أسوان اليوم للكشف والعلاج بالمجان ضمن مبادرة حياة كريمة

أسوان – صلاح المسن

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسوان، إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ‫حياة كريمة اليوم الأربعاء وغدا للكشف والعلاج مجانًا.

وتشمل التخصصات الطبية التى تتضمنها القوافل (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.