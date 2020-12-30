غلق 405 منشآت لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء بالمحلة

الغربية عادل ضرة

شهدت الوحدة المحلية لقريه بلقينا حملة مفاجئة للجنة المشكلة من الرقابة والمتابعة، بناء على توجيهات اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحلة الكبرى، لمتابعة مدى التزام المؤسسات بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وداهمت اللجنة مقرين من مراكز الدروس الخصوصية وتبين وجود عدد كبير من الطلبة مخالفين بذلك القرارات الصادرة من مجلس الوزراء للحفاظ على صحة المواطنين.

كما قامت اللجنة بالمرور العديد من المقاهي والمحلات والمؤسسات الحكومية بالوحدة الصحية والبيطرية والشئون الاجتماعية، وتم تحرير 21 محضرا متنوعا منهم 4 محاضر شهادة صحية و4 محاضر اشغال طريق و13 محضر نظافة.

يذكر أنه من بداية الحملات حتي اليوم تم غلق 405 منشأه منهم 134 محل تجاري و 74 مطعم و 10 اسواق و 96 مقهى و22 ورشه و 68 سنتر تعليمي.