عمدة لندن يؤكد بلوغ إصابات كورونا أعلى معدلاتها ببالمدارس قبل عيد الميلاد

كتب محمد شعلان

أكد صادق خان، عمدة لندن، أن أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا بين طلاب المدارس فى لندن قبل عيد الميلاد، وغرد خان على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أفضل مكان لأطفالنا هو المدارس ولذا لا أريد أن أرى المدارس مغلقة أو يتعطل تعليم الأطفال.. ولكن مع ذلك فإن معدل الإصابة الآن مرتفع بشكل خطير في لندن، ونعلم أنه قبل عيد الميلاد كان لدى طلاب المدارس أعلى معدلات الإصابة بالفيروس".



عمدة لندن على تويتر

وطالب صادق خان، عمدة لندن، الحكومة باتخاذ اجراءات تأجيل إعادة فتح المدارس الثانوية حتى وقت لاحق بسبب الوضع الحرج فى المستشفيات، قائلا: "مع الوضع في مستشفياتنا عند مستويات حرجة، يجب على الوزراء اتخاذ الإجراءات وتأجيل إعادة فتح المدارس الثانوية للتعلم الشخصي لمعظم الأطفال حتى وقت لاحق في يناير، باستثناء الأطفال المعرضين للخطر وأطفال العاملين الرئيسيين".

وأقر صادق خان، عمدة لندن، أن المملكة المتحدة البريطانية تعيش أيام قاسية تعد الأصعب منذ الحرب العالمية، قائلا: "نحن نواجه أصعب عيد ميلاد منذ الحرب"، وحاول أن يشد من أزر سكان العاصمة: "لكن إذا كان هناك شيء واحد أعرفه عن هذه المدينة ، فهو أن روحنا ومرونتنا التي لا تتزعزع ستنجح في اجتياز هذه الجائحة".

وأفاد صادق خان، عمدة لندن، بمعاناة العاصمة البريطانية من الانتشار السريع لفيروس كورونا، مفيدا بأن الحالات تضاعفت فى لندن خلال الأسبوع الماضى، وغرد عمدة لندن على حسابه الرسمى بموقع "تويتر" قائلا: "ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 بسرعة فى لندن، وتضاعفت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى مدينتنا الأسبوع الماضى".

وحذر عمدة لندن، من أن معظم المصابين لا تظهر عليهم أى أعراض COVID-19 أو أى علامة تحذير من العدوى، قائلا: "هذا يعنى أنه يمكن نقل الفيروس إلى الاشخاص الأكثر عرضا للإصابة دون أن يدرك حامل الفيروس ذلك".