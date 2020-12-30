طقس الخليج.. بارد فى السعودية والكويت و صحوا إلى غائم بالإمارات

تشهد دول الخليج العربى، اليوم الأربعاء ، طقسا باردا، مصحوبا بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيزة مسبوقة برياح سطحية وإليكم التفاصيل...

السعودية

حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوى تتأثر بها بعض المناطق يوم الأربعاء، حيث يبقى الطقس بارداً فى المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، وبارداً نسبياً في وسط البلاد، فى حين يكون دافئاً إلى مائل للحرارة على سواحل البحر الأحمر وتهامة جازان والباحة وعسير ومناطق الحجاز.

وتظهر السحب على إرتفاعات مختلفة في المناطق الغربية قد ينتج عنها بعض الهطولات المطرية الرعدية في المناطق الساحلية منها، تمتد الفرص لتؤثر على المناطق الداخلية من المدينة المنورة وتبوك وأجزاء متفرقة من حائل والجوف.

وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة في أجزاء من شرق المملكة بينما تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة على أجزاء من شمال ووسط المملكة تنشط في اجزاء من غرب المملكة خلال ساعات الصباح.