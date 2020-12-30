طقس الخليج.. بارد فى السعودية والكويت و صحوا إلى غائم بالإمارات

السعودية
حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوى تتأثر بها بعض المناطق يوم الأربعاء، حيث يبقى الطقس بارداً فى المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، وبارداً نسبياً في وسط البلاد، فى حين يكون دافئاً إلى مائل للحرارة على سواحل البحر الأحمر وتهامة جازان والباحة وعسير ومناطق الحجاز.
وتظهر السحب على إرتفاعات مختلفة في المناطق الغربية قد ينتج عنها بعض الهطولات المطرية الرعدية في المناطق الساحلية منها، تمتد الفرص لتؤثر على المناطق الداخلية من المدينة المنورة وتبوك وأجزاء متفرقة من حائل والجوف.
وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة في أجزاء من شرق المملكة بينما تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة على أجزاء من شمال ووسط المملكة تنشط في اجزاء من غرب المملكة خلال ساعات الصباح.
الإمارات
توقع المركز الوطنى للأرصاد الإماراتى، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر بعض السحب المنخفضة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون شمالية شرقية الى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.
وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الموج في الخليج العربي يكون خفيف إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 12:35 والثاني عند 02:55، والجزر الأول عند الساعة 20:04 والجزر الثاني عند الساعة 06:55 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند 08:58 والمد الثاني
عند الساعة 22:52 والجزر الاول عند الساعة 15:51 والجزر الثاني عند الساعة 04:36.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
أبوظبي 26 16
دبــي 27 18
الشارقة 28 14
عجمان 27 18
أم القيوين 26 12
الكويت
البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون باردا نسبيا مع كميات متفاوتة من السحب .
الرياح: شمالية غربية الى شمالية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 85 % والصغرى 30 %.
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