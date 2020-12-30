ضبط 4258 كمامة وزجاجة كحول مجهولة المصدر بالغربية .. صور

الغربية عادل ضرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية حملات مكبرة على شركات المستلزمات الطبية ومحلات بيع الأدوات الطبية خاصة المطهرات والكمامات لأحكام الرقابة التموينية عليها فى ظل تفشى وباء كورونا، أسفرت عن ضبط 4258 كمامة وكحول مجهولة المصدر.

كانت قد تشكلت حملة تموينية من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارة تفتيش الصيادلة بكفر الزيات، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 3346 لسنة 2050 جنح أمن دولة طوارئ كفر الزيات ضد المسئول عن محل مستلزمات طبية بمدينة كفر الزيات، وذلك لحيازته 2000 كمامة وعبوة كحول مجهولة المصدر ودون بيانات إنتاج وصلاحية بغرض البيع.

وفى ذات السياق، تم تحرير محضر رقم 3347 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر الزيات ضد المسئول عن محل بيع مستلزمات طبية بمدينة كفر الزيات لحيازته بالمحل عدد 258 كمامة وعبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات السابق ذكرها على ذمة النيابة العامة بإجمالى 2258 كمامة وكحول ومستلزمات طبية وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



زجاجات كحول