اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"سيدى سالم" بكفر الشيخ يناشد المواطنين بالتعاون مع المحليات لمواجهة كورونا

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 02:10 م
"سيدى سالم" بكفر الشيخ يناشد المواطنين بالتعاون مع المحليات لمواجهة كورونا اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر مجلس مدينة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة شريف هيكل بيانًا، يناشد جموع المواطنين خاصة شباب المجتمع المدني ، من أجل التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم ، بالوحدات القروية والمدينة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد

وأضاف بيان مجلس مدينة سيدى سالم ، أن التنسيق سيكون من أجل التصدى لجائحة كورونا ، وذلك فى أعمال الرش واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد البيان أن عدد الموظفين بالوحدات المحلية لايكفى لمنع التجمعات والأسواق، لذلك يطالبون شباب المجتمع المدنى للمشاركة والتنسيق مع الوحدات المحلية لإقامة أكمنة لمداخل الأسواق لمنع الباعة الجائلين من خارج المركز من دخول الأسواق.

وأضاف شريف هيكل رئيس مركز ومدينة سيدى سالم،ل "اليوم السابع" انه طبقا لقرار المحافظ الخاص بتخفيض نسبة الحضور ل 50٪، بالتناوب، حفاظاً على صحة وسلامة الموظفين والمواطنين، وحتى ولو حضر كل العاملين فى المجلس والوحدات القروية لن يستطيعوا المشاركة القيام بأعمال الرش والتعقيم ولابد من التعاون مع المجتمع المحلي، مشيدا بالتعاون المثمر خلال الفترة الماضية خلال المرحلة الأولى من جانحة كورونا المستجد

 

 


كفر الشيخ

وحدات محليه بكفر الشيخ

جانحة كورونا

مشاركة مجتمعية

سيدى سالم

نظام التناوب

رئيس مركز سيدى سالم

شباب المجتمع المدنى بسيدى سالم

مواجهة فيروس كورونا

اخبار محافظة كفر الشيخ

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة