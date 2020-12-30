"سيدى سالم" بكفر الشيخ يناشد المواطنين بالتعاون مع المحليات لمواجهة كورونا

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصدر مجلس مدينة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة شريف هيكل بيانًا، يناشد جموع المواطنين خاصة شباب المجتمع المدني ، من أجل التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم ، بالوحدات القروية والمدينة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بيان مجلس مدينة سيدى سالم ، أن التنسيق سيكون من أجل التصدى لجائحة كورونا ، وذلك فى أعمال الرش واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد البيان أن عدد الموظفين بالوحدات المحلية لايكفى لمنع التجمعات والأسواق، لذلك يطالبون شباب المجتمع المدنى للمشاركة والتنسيق مع الوحدات المحلية لإقامة أكمنة لمداخل الأسواق لمنع الباعة الجائلين من خارج المركز من دخول الأسواق.

وأضاف شريف هيكل رئيس مركز ومدينة سيدى سالم،ل "اليوم السابع" انه طبقا لقرار المحافظ الخاص بتخفيض نسبة الحضور ل 50٪، بالتناوب، حفاظاً على صحة وسلامة الموظفين والمواطنين، وحتى ولو حضر كل العاملين فى المجلس والوحدات القروية لن يستطيعوا المشاركة القيام بأعمال الرش والتعقيم ولابد من التعاون مع المجتمع المحلي، مشيدا بالتعاون المثمر خلال الفترة الماضية خلال المرحلة الأولى من جانحة كورونا المستجد.