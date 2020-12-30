اليوم السابع
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الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 07:43 م
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سوريا تعلن استشهاد 28 فى هجوم بدير الزور

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 07:40 م
سوريا تعلن استشهاد 28 فى هجوم بدير الزور سوريا
كتب محمد جمال

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أعلنت وكالة الأنباء السورية استشهاد 28 فى هجوم فى دير الزور فى سوريا.


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