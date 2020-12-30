سوريا تعلن استشهاد 28 فى هجوم بدير الزور

أعلنت وكالة الأنباء السورية استشهاد 28 فى هجوم فى دير الزور فى سوريا.
سوريا تعلن استشهاد 28 فى هجوم بدير الزورالأربعاء، 30 ديسمبر 2020 07:40 م
سوريا
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