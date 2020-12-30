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سفير السعودية باليمن: سنواصل دعم الحكومة اليمنية فى مساعى تحقيق الأمن والاستقرار

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 08:53 م
سفير السعودية باليمن: سنواصل دعم الحكومة اليمنية فى مساعى تحقيق الأمن والاستقرار محمد آل جابر سفير السعودية باليمن
كتب أحمد عرفة

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قال محمد آل جابر سفير السعودية باليمن، إنهم سيواصلون دعم الحكومة اليمنية فى مساعى تحقيق الأمن والاستقرار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

 

وأضاف: ما جرى فى عدن سيزيد من عزيمة الشعب اليمنى فى تحقيق الاستقرار.

 

وفى وقت سابق، شهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين، بحسب شهود عيان.

 

ووقع الهجوم الإرهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.

 

وقال شهود عيان، إن الانفجار تخلله إطلاق نار من جهات لم يتم تحديدها حتى الآن، وتم بواسطة 3 قذائف، إحداها استهدف مدرج المطار، والآخر الصالة الرئيسية، مشيرًا إلى أن غالبية الضحايا سيكونوا على الأرجح من الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا فى محيط الطائرة لدى وصول الوزراء الجدد.


عبد ربه منصور هادى

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