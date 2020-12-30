سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى فى أجواء ريف دمشق

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية "تتصدى لعدوان إسرائيلى" في محيط العاصمة دمشق.

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية بأن "وسائط الدفاع الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي في منطقة النبي هابيل في الزبداني بريف دمشق الغربي".