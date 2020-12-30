رواق القرآن الكريم بالأقصر الأزهرية يختتم الاختبارات التتابعية للمنتسبين إليه.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

اختتم رواق القرآن الكريم بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأربعاء، اختبارات الدارسين والدارسات بجميع المستويات التي يدرسونها داخل رواق منطقة الأقصر الأزهرية، حيث تفقد رئيس المنطقة الاختبارات التتابعية لأروقة القرآن الكريم بمعهد : بنين الأقصر، ومكتبة الأزهر الشريف بالقرنة، وقد رافقه كل من جمالات كامل حسن مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة، والشيخ سيد أحمد عبدالعاطى شيخ معهد الأقصر.

وأشار الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إلى أن رواق القرآن الكريم يهدف إلى نشر حفظ القرآن الكريم بين الفئات المختلفة، وضبط التلاوة، ومساعدة الدارسين فى تعلم النطق الصحيح لآيات القرآن الكريم، وتعليم التجويد وأحكام التلاوة، من خلال تقسيم الرواق إلى مستويات بحسب الحفظ، مما يتيح لكل شخص اختيار المستوى الذى يناسبه.

وأضاف الدكتور خليفة محمد إبراهيم، فى بيان صحفى، أن الدراسين تم تقسيمهم إلى لجان علي يومين لأداء الاختبارات بمقراتهم ، منوهًا عن قدوم وفد من علماء الجامع الأزهر برئاسة الدكتورهاني عودة مدير عام الجامع الأزهر؛ فضلًا عن عدد آخر من موجهي القرآن الكريم بإدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة من المشهود لهم بالكفاءة والالتزام والحيادية والدقة، وللاطمئنان على حُسن سير الاختبارات بهدف تحقيق النتائج المرجوة التي يسعى الأزهر لتحقيقها.

ومن جانبه أوضح عبدالعاطي أبو دوح مدير الرواق الأزهري بالأقصر، إلى أن الاختبارات تمت وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، حيث بدأت اللجنة بقياس حرارة الدارسين ، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للحفاظ عليهم جميعًا.

وكانت قد أجريت بمقر رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، صباح اليوم الأربعاء، التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم لمعاهد الفتيات للمراحل التعليمية "الإبتدائية - الإعدادية - الثانوية"، وذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حيث تشكلت لجنة مكونة من فضيلة الشيخ: بدوي محمود، وحرز الله عباس موجّهَا العلوم الشرعية والقرآن الكريم لاختبار الطالبات.



الاختبارات التتابعية للمنتسبين إلي رواق القرآن الكريم



جانب من الاختبارات التتابعية للمنتسبين إليه لرواق القرآن الكريم بالأزهر