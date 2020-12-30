رفع 410 حالة إشغال وتشميع 14 سنتر للدروس و8 مقاهى ومحال بالبحيرة..صور

البحيرة - ناصر جودة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات لرفع الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارة التعليمية بكل مركز، فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية، وكذلك غلق المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

أسفرت الحملات عن غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصيه ببدر ورفع 312 حالة إشغال وغلق مقهى لتقديمه شيشه بدمنهور، ورفع 98 حالة إشغال وتشميع 11 مركز تعليمى بمركز ومدينة كفر الدوار، تحرير 7 محاضر ضد مقاهى ومحلات تجارية مخالفه بإيتاى البارود.



إشغالات



رفع إشغالات



شيشه