رئيس جامعة بنى سويف يوجه بتدريب رؤساء اتحاد الطلاب على مهارات القيادة

بنى سويف هانى فتحى

التقى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، برؤساء الاتحادات الطلابية على مستوى كافة كليات الجامعة، وذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الجامعة، التهنئة للاتحاد الجديد، مؤكداً دعم الجامعة الكامل لهم، لافتا إلى أن الجامعة سوف تقوم بتوفير دورات تدريبية متخصصة لرؤساء الاتحاد على مهارات القيادة، كما يتم حثهم على القيام بحل كافة المشاكل المتعلقة بزملائهم الطلاب، من خلال الاستماع لمقترحاتهم وآرائهم ومناقشة التحديات والمعوقات التى تواجههم، داخل الجامعة أو خارجها.

كما كلف رؤساء اتحاد الكليات بعقد اجتماع شهرى مع الطلاب لمناقشة كافة المستجدات والتحديات المتعلقة بهم، ثم الخروج بتوصيات ترفع إلى مجلس رؤساء الاتحاد الذى يعقد أيضا بشكل شهري، والخروج من تلك المناقشات بمطالب يتم رفعها إلى مجلس الجامعة لاتخاذ اللازم.