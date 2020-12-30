اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنى سويف يوجه بتدريب رؤساء اتحاد الطلاب على مهارات القيادة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 01:23 م
رئيس جامعة بنى سويف يوجه بتدريب رؤساء اتحاد الطلاب على مهارات القيادة جانب من اللقاء
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، برؤساء الاتحادات الطلابية على مستوى كافة كليات الجامعة، وذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الجامعة، التهنئة للاتحاد الجديد، مؤكداً دعم الجامعة الكامل لهم،  لافتا إلى أن الجامعة سوف تقوم بتوفير دورات تدريبية متخصصة لرؤساء الاتحاد على مهارات القيادة، كما يتم حثهم على القيام بحل كافة المشاكل المتعلقة بزملائهم الطلاب، من خلال الاستماع لمقترحاتهم وآرائهم ومناقشة التحديات والمعوقات التى تواجههم،  داخل الجامعة أو خارجها.

كما كلف رؤساء اتحاد الكليات بعقد اجتماع شهرى مع الطلاب لمناقشة كافة المستجدات والتحديات المتعلقة بهم، ثم الخروج بتوصيات ترفع إلى مجلس رؤساء الاتحاد الذى يعقد أيضا بشكل شهري، والخروج من تلك المناقشات بمطالب يتم رفعها إلى مجلس الجامعة لاتخاذ اللازم.

 


اتحاد طلاب بنى سويف

جامعة بني سويف

اخبار بني سويف

محافظة بني سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة