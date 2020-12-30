اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 07:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء العراقى يؤكد أهمية تنسيق الجهود الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 07:38 م
رئيس الوزراء العراقى يؤكد أهمية تنسيق الجهود الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقى، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة المستجدات الأمنية في البلاد، الى جانب بحث الملفات المدرجة ضمن جدول أعماله.

 

وأكد الكاظمي، في مستهل الاجتماع على التحديات التي تواجه البلاد، ومنها التحدي الأمني، مشيراً الى أهمية العمل على تنسيق الجهود الأمنية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد.

 

كما جرت مناقشة أهمية إعداد دراسة عن ملف دائرة الإصلاح، والعمل على استمرار التدريب للعاملين في دوائر الإصلاح، بهدف تكريس ثقافة حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطن العراقي أينما كان، كما تم طرح مجموعة من المقترحات والمواضيع بشأن توفير الأماكن الملائمة للسجون وتوفير الحماية الكافية لها.

 

وبحث المجتمعون أيضا، ما تحقق من مقررات الاجتماع السابق ومناقشة القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بما يخدم المصلحة العامة وسياسة العراق الأمنية.


العراق

اخبار العراق

رئيس الوزراء العراقى

مصطفى الكاظمى

الحكومه العراقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة