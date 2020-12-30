اليوم السابع
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حملات لمتابعة التزام السائقين والركاب بالكمامة وغرامة للمخالف بالبحيرة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 12:40 م
حملات لمتابعة التزام السائقين والركاب بالكمامة وغرامة للمخالف بالبحيرة حملات لمتابعة إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء عبد المنعم السبيعي - المدير التنفيذي لمشروع المواقف بالبحيرة، أنه تم تنفيذ حملات يومية للتعقيم بمجمع مواقف دمنهور بالإضافة إلى متابعة الالتزام بارتداء الكمامات كما تم التشديد على جميع مجمعات المواقف بنطاق المحافظة لمتابعة مدى إلتزام جميع السائقين بإرتداء الكمامات، والتشديد على عدم ركوب أي مواطن في السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بالإلتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والقرارات الخاصة بالحماية والوقاية، ومواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، مع متابعة كافة الجهات لتطبيق جميع القرارات، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

ومن المقرر اعتبارا من الأحد 3 يناير 2021 سيتم تكثيف الحملات واللجان علي مدار اليوم لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامة، وسيتم توقع الغرامة الفورية بقيمة 50 جنيه ضد المخالف بموجب إيصال معتمد ومختوم من حاملى الضبطيه القضائية، وفي حالة عدم التنفيذ يعرض علي النيابة المختصة.

كما سيتم شن حملات على المحلات والكافتيريات بالمواقف، للتأكد من تطبيق كافة القرارات والاجراءات، وفى حالة عدم تنفيذ التعليمات سيتم توقيع غرامة 4000 جنيه، وغلق أسبوع، مع مضاعفة مدة الغلق فى حالة تكرار المخالفة.

وتهيب المحافظة بجميع المواطنين بالالتزام بكافة القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا على أمنهم وسلامتهم وسلامة المحيطين.

 

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