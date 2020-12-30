توفير مقاعد وتندات بأماكن انتظار المواطنين خارج سجل مدنى مدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع المختصون من المكتب الفنى بديوان عام محافظة بنى سويف، تنظيم وتوفير التسهيلات للمواطنين المترددين على السجل المدنى بشارع عبد السلام عارف - مدينة بنى سويف، حيث يجرى تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف بتوفير مقاعد كافية وتندات بأماكن انتظار المواطنين خارج مقر السجل.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بنى سويف، قد زار "خلال الأسبوع الجارى" مقر السجل المدنى، وتفقد بعض مكاتب وأقسام السجل الذى يخدم قرى مركز بنى سويف.

والتقى عددا من المواطنين أثناء قيامهم بإجراءات استخراج بعض الأوراق الثبوتية، مطمئنا على انتظام تقديم الخدمة بالسجل، ووجه بتوفير مقاعد انتظار للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمة،مع المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.