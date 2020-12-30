تضامن البحيرة تقرر تعديل قيد وأنشطة جمعيتين وتنشرها بالجريدة الرسمية.. اعرف التفاصيل

كتب – أحمد مرعى – ناصر جودة

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة البحيرة، أنه أصدرت إدارة الجمعيات والاتحادات قرار تعديل قيد رقم 246 لسنة 2020 بتاريع 11/11/2020، لجمعية شريان الحياة لتنمية المجتمع باليمنية 2/3 بكفر الدوار، وذلك بعد الإطلاع على أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية للقانون قم 84 لسنة 2002، وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 30/6/2020 لجمعية شريان الحياة لتنمية المجتمع باليمنية 2/3 المشهر برقم 1445 بتاريخ 11/10/2010.

وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية والذين نص على مايلي:- (مادة 1 تعديل لائحة النظام الأساسي لجمعية شريان الحياة لتنمية المجتمع باليمنية 2/3 بكفر الدوار، على النحو التالى:- تعديل المادة رقم 3 بإضافة الأنشطة التالية: تحفيظ القرآن الكريم – تيسير رحلات الحج والعمرة للأعضاء وأسرهم – بناء المدارس والمعاهد الأزهرية والمساجد والمستوصفات الطبية – الندوات الصحية والدينية والثقافية – كفالة الأيتام والأرامل والفقراء – فتح فصول تقوية ومحو أمية – دار حضانة عادية ورضع – مركز لتعليم الكمبيوتر ومنح شهادات بذلك – مشروعات اسر منتجة وتعليم مهنة الخياطة والتريكو – انشاء الاندية الرياضية والجيم – أندية ثقافية ومكتبات واعداد الدورات الخاصة بذلك – سيارة اسعاف وسيارة نقل موتى تحت الطلب لخدمة أهالى المنطقة والمنطقة المجاورة وخدمة المستوصف الطبى – رعاية وحماية البيئة بعمل مشاريع كالصرف الصحى والنظافة والتشجير)، وتعديل المادة 6 بأن تودع أموال الجمعية ببنك مصر بدلاً من بنك القرية بالبيضا، وعلى ادارة الجمعيات تنفيذ ماجاء بهذا القرار.

كما أصدرت إدارة الجمعيات والاتحادات بالبحيرة قرار تعديل قيد رقم 247 لسنة 2020، بتاريخ 16/11/2020، وذلك بعد الإطلاع على أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية للقانون قم 84 لسنة 2002، وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 17/10/2020 لجميعة تنمية المجتمع الريفي بالعزيمة ببدر/ المشهرة برقم 174 فى 1996.

وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية والذين نص على مايلي:- مادة 1 تعديل لائحة النظام الأساسي لجمعية لجميعة تنمية المجتمع الريفي بالعزيمة ببدر على النحو التالى:- تعديل المادة 1 بتعديل الاسم من تنمية المجتمع الريفى بالعزيمة إلى تنمية المجتمع المحلى بالعزيمة، وتعديل المادة 3 بإضافة الأنشطة النالية:- (ورشة نجارة – مشروعات بيئية وتشجير – تقديم المساعدات للطلبة غير القادرين – المساعدة ببناء المدارس – جمع التبرعات ومساعدة أصحاب الكوارث – تيسير رحلات الحج والعمرة – تحفيظ القرآن الكريم – عمارة وترميم المساجد – علاج المرضى بالاشتراك مع أصحاب المستشفيات والعيادات والصيدليات)، وتعديل المادة 4 بتعديل النطاق من القرية إلى المدينة والمركز، وتعديل المادة 14 بتعديل رسم العضوية من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، وتعديل الإشتراك السنوى من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، وعلى إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار.



باقى قرار تعديل قيد لجمعية شريان الحياة لتنمية المجتمع باليمنية



باقى قرار تعديل قيد لجميعة تنمية المجتمع الريفي بالعزيمة



قرار تعديل قيد لجمعية شريان الحياة لتنمية المجتمع باليمنية بالبحيرة