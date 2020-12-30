تسجيل 764 إصابة بفيروس كورونا بميت غمر منذ بداية الموجة الثانية ووفاة 101

الدقهليه شريف الديب

كشف الدكتور أحمد الطوبجى مدير الإدارة الصحية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، أنه تم تسجيل 764 حالة إصابة اشتباه كورونا، اعتبارا من بداية الموجة الثانية بمركز ومدينة ميت غمر، وهى كالأتى: "عدد حالات الشفاء 425 حالة، حالات العزل المنزلى 125، حالات الوفاة 101حالة، والحالات التى مازالت تحت العلاج داخل مستشفياتنا 113 حالة، من بينهم 55 حالة بمستشفى ميت غمر، و25 حالة بحميات ميت غمر، و7 حالات بمستشفى اتميدة المركزى، و10 حالات بمستشفي دماص، و16 حالة بمستشفيات خارجية".

وأضاف فى بيان له، أن توزيع حالات اشتباه كورونا بقرى المركز ومدينة ميت غمر، كالأتى: "حالات مدينة ميت غمر 195حالة، ,اوليلة 24، وبشلا 18، وتفهنا الأشراف 2، وسنفا 10، وصهرجت الكبرى 28 حالة، وكفر المقدام 8، وكفر بهيدة 12، وميت محسن 22، وميت الفرماوى 8، واتميدة 31، ودقادوس 21 ، ودماص 27 ، وكوم النور 8، وأبو نبهان 8، والبوها 18، والدبونية 6، والرحمانية 10، والقيطون 9، وبشالوش 12، وبهيدة 3، ودنديط 26، وحالات سرنجا 5، وحالات سمبو مقام 6، وحالات سنتماى 20، وحالات كفر الشيخ هلال 6، وحالات كفر المحمدية 1، وحالات كفر الوزير 3، وحالات كفر سرنجا 17، وحالات كفر ميت العز 3، وحالات كفر النعمان 10، وحالات كفور البهايته 13، وحالات ميت أبو خالد 27، وحالات ميت العز 6، وحالات ميت القرشي 9، وحالات ميت ناجى 11، وحالات هلا 10، وحالات المعصرة 10، وحالات جصفا 7".

وأشار مدير الإدارة إلى أن المستشفيات بميت غمر واتميده ودماص جاهزة بكافة الإمكانيات لقبول جميع الحالات للكشف والفحص والحجز حسب الحالة بقوة 120 سرير فى مستشفى ميت غمر المركزى، و30 سرير بمستشفى حميات ميت غمر (كمستشفى فرز للحالات) ، و45 سرير بمستشفى دماص المركزى، و40 سرير بمستشفى اتميده المركزى.

وطالب بالالتزام الصارم بالتوصيات والإجراءات الاحترازية والوقائية (ارتداء الكمامة /التباعد الاجتماعي / سرعة العرض على الاخصائى).