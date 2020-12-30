تدشين منصة الربط الشبكى لمعامل محطات معالجة الصرف بالقليوبية

الدقهلية - شريف الديب

شهد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية؛ فعاليات تدشين منصة الربط الشبكى لمعامل محطات معالجة الصرف الصحي، والمعامل المركزية بالمحافظة، مع المعمل المرجعى للصرف الصحى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وقد تابع الفعاليات الدكتور المهندس صلاح البيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور عدد من قيادات الشركة، والمسؤلين عن المعامل بالشركة.

وتم التنويه خلال الاحتفالية عن أهمية تفعيل البرنامج، ومتابعة الشركات التابعة شهريًا ؛ لتحديد أكثر الشركات فعالية، وكذلك أثر تطبيق هذا البرنامج؛ حيث سيتم تسجيل جميع النتائج المعملية لمعامل الصرف الصحي، والمعمل المركزى للصرف الصحي، وكذلك الأجهزة المعملية المتوفرة، والعنصر البشرى بالمعامل.