تحصين 47 ألف و376 رأس ماشية خلال ديسمبر بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية و الإبلاغ عن الاشتباه فى أية أمراض وبائية وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

واشارمحافظ البحيرة فى بيان له اليوم، إلى قيام إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بالبحيرة خلال شهر ديسمبر الحالى بتحصين 21850 رأس ماشية ضد مرض حمى قلاعية و 23063 رأس ماشية ضد مرض الوادى المتصدع و2463 رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموى من خلال الإدارات والوحدات واللجان التابعة للمديرية.

يأتى ذلك انطلاقا من حرص الدولة على وضع استراتيجية قومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها من خلال توفير التحصينات اللازمة والتسجيل و الترقيم لرؤوس الماشية والبحث عن سبل متطورة لزيادة الكفاءة الإنتاجية والتحسين الوراثى وتوفير بيئة غذائية وبيولوجية آمنة لها والعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة فى توفير الغذاء الصحى والآمن أمام المواطن المصرى البسيط.