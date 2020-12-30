اليوم السابع
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الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 07:58 م
خالد صلاح
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بكين لواشنطن: ركزوا على مكافحة كورونا ببلدكم وتوقفوا عن تشويه سمعة الصين

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 07:51 م
بكين لواشنطن: ركزوا على مكافحة كورونا ببلدكم وتوقفوا عن تشويه سمعة الصين وانج ون بين المتحدث باسم الخارجية الصينية
وكالات

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قال وانج ون بين المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول مكافحة الصين لكورونا، تمثل "تدخلا واضحا في شؤون الصين الداخلية وسيادتها القضائية"، بحسب " روسيا اليوم"

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء أن "هذه الادعاءات محفوفة بالتحيز والنفاق"، مشيرا إلى اتهام بومبيو للصين بالتستر على التفشي المحلي لكورونا في البداية، وفشلها في اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع انتشار الفيروس في أنحاء العالم.

وذكر أن الصين أصبحت "أول دولة تسيطر على الفيروس وتقاسمت خبرتها في الوقاية من المرض والسيطرة عليه، وكذلك تشخيصه وعلاجه مع المجتمع الدولي".

وتساءل وانج، "بالنسبة لوضع المرض الخطير في الولايات المتحدة، ما هي الأشياء الملموسة التي فعلها السيد بومبيو للمساعدة في محاربته وإنقاذ أرواح الشعب الأمريكي؟".

وتابع: "إننا نحث سياسيين أمريكيين محددين على التركيز على جهود بلدهم في مكافحة كورونا والتوقف عن تشويه سمعة الصين".


الصين

أمريكا

واشنطن

كورونا

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