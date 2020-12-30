بريطانيا تعلن نقل منطقة ميدلاندز وشمال شرق إنجلترا إلى مستوى 4 من قيود الإغلاق

كتب أحمد عرفة

أعلنت بريطانيا، أنه سيتم نقل منطقة ميدلاندز وشمال شرق إنجلترا بالإضافة إلى أجزاء من الشمال الغربي والجنوب الغربي، إلى مستوى 4 من قيود الإغلاق مشدد اعتبارا من يوم غد الخميس.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن حوالي 75 % من السكان يخضعون الآن لطلبات البقاء في المنزل، مع انتقال البقية إلى المستوى الثالث الصارم، الذى يتطلب إغلاق جميع أماكن الضيافة باستثناء الوجبات الجاهزة والدليفرى ويفرض قيودا صارمة على جهات الاتصال الاجتماعية.

وتتزايد الدعوات داخل بريطانيا للإغلاق العام مع التزايد الكبير فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خاصة مع ظهور السلالة الجديدة من الفيروس، فى الوقت الذى أعلن فيه بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا إطلاق أكبر حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأظهرت إحصائيات رسمية جديدة فى بريطانيا، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 88 ألف حالة وفاة حدثت فى البلاد حتى الآن بسبب فيروس كورونا المستجد، ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، ذُكر كوفيد-19 في شهادة الوفاة لما مجموعه 2986 حالة وفاة مسجلة في إنجلترا وويلز فى الأسبوع المنتهى فى 18 ديسمبر، مقارنة بـ 2756 حالة وفاة حدثت فى الأسبوع الذى سبقه، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية فى نسختها الإلكترونية.