برنامج "مشروعك" بالخارجة: تمويل 17 مشروعًا بقيمة 1.8 مليون جنيه

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أن عدد المشروعات التي جرى تمويلها حتى خلال الشهر الماضي بلغ 17 مشروعًا بقيمة 1.8 مليون جنيه وفرت 45 فرصة عمل لشباب الخريجين بالمركز والقرى التابعة له.

وأضاف مجدي، في بيان صحفي، أن أنواع المشروعات التي يجري تمويلها على سبيل المثال شراء آلات ومعدات ومشروعات تجارية وصناعية ومشروعات الثروة الحيوانية والمشروعات المنزلية حيث توفر وزارة التنمية المحلية قرض ميسر لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب وذلك عبر المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك”، وتتعاون الوزارة مع العديد من البنوك، البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري.\

وأوضح مجدي، أن خطوات الحصول على قرض من مشروعك تبدأ بالتوجه إلى مقر "مشروعك" بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة والتعرف على الأوراق والمستندات اللازمة لطلب الحصول على القرض مؤكدا على أن القرض يبدأ من 10000 جنيه حتى 2 مليون جنيه ويجب التعرف على التراخيص المطلوبة من الموظف المختص بموقع المشروع.

وأكد مجدي، أن تسليم الأوراق لممثل البنك المختص في الموقع مع إرفاقه بالتراخيص والمستندات المطلوبة، ويجب تقديم دراسة جدوى خاصة بالمشروع وتضمن المنفذين والمشرفين عليه وتكلفته المبدئية، يجري دراسة الأوراق من جهة البنك المختص وفي حالة الموافقة يسلم القرض خلال أسبوع من تقديم الأوراق. يذكر أن برنامج مشروعك بدأ في عام ٢٠١٥ بهدف خلق فرص عمل للشباب للحد من الهجرة من الريف إلى المدن وكذلك للحد من بعض الظواهر مثل الإرهاب والعشوائيات.