اليوم السابع
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الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 11:39 م
خالد صلاح
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إغلاق 7 منشأت متنوعة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وسط الإسكندرية

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 11:05 م
إغلاق 7 منشأت متنوعة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وسط الإسكندرية حملة مكبرة بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت الأجهزة التنفيذية بحى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة بقيادة السكرتير العام والسكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، ورئيس حي وسط، أسفرت عن إغلاق 7 منشأت متنوعة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار حى وسط الإسكندرية فى بيان له اليوم، إلى أن الحملة جاءت وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بشن حملات مكثفة لإغلاق المراكز التعليمية (السناتر)، والتفتيش على المقاهي؛ المطاعم والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، وبقيادة اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة، اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، يرافقهما اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط، حيث قامت مساء اليوم حملة مكبرة للمرور على عدد من المراكز التعليمية السناتر المقاهي والكافيهات، بنطاق قسمي باب شرق، ومحرم بك.

وتم خلال الحملة إغلاق 3 مراكز تعليمية، 2 مقهي، مكتبة وتصوير مستندات وكتابة رسائل، كما تم إغلاق محمصة؛ بإجمالي 7 منشأت، وذلك لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تم إغلاق هذه المنشأت.

شارك في الحملة من حي وسط؛ معاون رئيس الحي للمرافق مدير إدارة رخص المحلات، مدير ادارة اشغال الطريق، رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات.

 

جانب من الحملة

جانب من الحملة

 

حملات الاغلاق
جانب من الحملة بالإسكندرية 
 
حملات التفتيش
جانب من حملات التفتيش

 


الاسكندرية

السكرتير المساعد للاسكندرية

كورونا

اخبار الاسكندرية

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