إحالة مدير مدرسة بالغربية للتحقيق لعدم اتباعه الإجراءات الاحترازية بين الطلاب

الغربية - مصطفى عادل

أحال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، مدير مدرسة الشهيد هانى لاشين الثانوية بنين التابعة لإدارة كفرالزيات التعليمية للتحقيق ، لمخالفته الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وتكدس الطلاب فى امتحانات العملى وعدم تقسيم الطلاب على مراحل لمنع الزحام والتكدس .

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، قد تلقى شكوى بتداول صورة لتكدس الطلاب بأعداد كبيرة أثناء امتحانات العملى بالمدرسة ، وفور التأكد من صحة الواقعة أمر وكيل الوزارة بإحالة مدير المدرسة للتحقيق لمخالفته التعليمات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية.