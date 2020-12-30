اليوم السابع
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إحالة مدير مدرسة بالغربية للتحقيق لعدم اتباعه الإجراءات الاحترازية بين الطلاب

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 09:29 ص
إحالة مدير مدرسة بالغربية للتحقيق لعدم اتباعه الإجراءات الاحترازية بين الطلاب تكدس الطلاب بالمدرسة
الغربية - مصطفى عادل

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أحال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، مدير مدرسة الشهيد هانى لاشين الثانوية بنين التابعة لإدارة كفرالزيات التعليمية للتحقيق ، لمخالفته الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وتكدس الطلاب فى امتحانات العملى وعدم تقسيم الطلاب على مراحل لمنع الزحام والتكدس .

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، قد تلقى شكوى بتداول صورة لتكدس الطلاب بأعداد كبيرة أثناء امتحانات العملى بالمدرسة ، وفور التأكد من صحة الواقعة أمر وكيل الوزارة بإحالة مدير المدرسة للتحقيق لمخالفته التعليمات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

 


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