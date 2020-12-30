اليوم السابع
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الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 02:38 م
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إحالة العاملين بـ 3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 02:32 م
إحالة العاملين بـ 3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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كلف الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ، هانى حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية بمتابعة عدد من مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب طوخ، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية على مراكز الشباب.

وشملت المتابعة مراكز (ميت كنانة - سنهرة - خلوة سنهرة - شبراهارس - أجهور الكبرى - كفر عابد - كوم الأطرون).

ووجدت المراكز مفتوحة والعاملين متواجدين ومراعى فيها النظافة فى المبانى والملاعب، بينما تبينت اللجنة من وجود بعض المراكز مغلقة مثل مركز شباب خلوة سنهرة، ومركز شباب شبرا هارس، ومراكز يوجد بها عمال فقط ولا يوجد اى من العاملين فى الفترة مثل اجهور الكبرى.

وأمر الصبروط، بإحالة العاملين المتغيبين فى أوقات العمل الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.


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