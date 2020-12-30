اليوم السابع
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أمين عام مجلس التعاون الخليجى يطالب بمحاسبة من وراء الهجوم الإرهابى بمطار عدن

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 05:34 م
أمين عام مجلس التعاون الخليجى يطالب بمحاسبة من وراء الهجوم الإرهابى بمطار عدن مطار عدن
كتب مصطفى عنبر

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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن اليوم الأربعاء، بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

 

وأعرب الأمين العام، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي الذي يستهدف أمن واستقرار اليمن وسلامة شعبه، معبّرا عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه محاسبة الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم الذي يهدف لعرقلة كل الجهود الدولية والمسارات لإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن.

 

وأكد الأمين العام وقوف مجلس التعاون مع الحكومة اليمنية وهي تبدأ ممارسة أعمالها الدستورية من العاصمه المؤقتة عدن، ودعمها في تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، والتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

 


اليمن

عدن

مطار عدن

هجوم ارهابى

مجلس التعاون الخليجى

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