اليوم السابع
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خالد صلاح
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وفيات كورونا في العالم تتجاوز 1.5 مليون وتسجيل 10 آلاف وفاة يوميا

الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:20 م
وفيات كورونا في العالم تتجاوز 1.5 مليون وتسجيل 10 آلاف وفاة يوميا وفيات كورونا حول العالم
رويترز

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في أكثر من 1.5 مليون بسبب كوفيد-19 مع تسجيل حالة وفاة واحدة كل تسع ثوان في المتوسط الأسبوعي بينما من المقرر أن تبدأ في ديسمبر كانون الأول حملات تطعيم في عدد قليل من الدول المتقدمة.

وجرى تسجيل نصف مليون وفاة في الشهرين الماضيين فقط، مما يشير إلى استمرار شدة الوباء. وأصيب ما يقرب من 65 مليونا على مستوى العالم بالمرض وتكافح الولايات المتحدة، أشد الدول تضررا منه، موجة إصابات ثالثة في الوقت الراهن.

وفي الأسبوع الماضي وحده، توفي في العالم ما يربو على 10 آلاف يوميا في المتوسط، وهو رقم يزداد باطراد كل أسبوع.


كورونا

كوفيد 19

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حالات الوفاة

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