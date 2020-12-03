وزير الداخلية الفرنسى يعلن استهداف 76 مسجدا تنشر الفكر المتطرف والكراهية

كتب أحمد علوى

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن أجهزة الأمن ستنفذ في الأيام المقبلة تحركاً ضخماً وغير مسبوق ضد التطرف والارهاب يستهدف 76 مسجداً يشتبه بأنها تنشر الفكر المتطرف والكراهية لتقاليد الدولة، وذلك بعد صدور أمرا منه.

وكان الرئيس ماكرون قد أكد مساء الأربعاء فى مقال آخر لصحيفة فايننشال تايمز أن "فرنسا في حرب ضد التطرف، وليست بتاتا ضد الإسلام".