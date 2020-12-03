وزير الداخلية الفرنسى يعلن استهداف 76 مسجدا تنشر الفكر المتطرف والكراهية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن أجهزة الأمن ستنفذ في الأيام المقبلة تحركاً ضخماً وغير مسبوق ضد التطرف والارهاب يستهدف 76 مسجداً يشتبه بأنها تنشر الفكر المتطرف والكراهية لتقاليد الدولة، وذلك بعد صدور أمرا منه.
وكان الرئيس ماكرون قد أكد مساء الأربعاء فى مقال آخر لصحيفة فايننشال تايمز أن "فرنسا في حرب ضد التطرف، وليست بتاتا ضد الإسلام".
ووفقاً لمعلومات نشرتها صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية وأكّد صحتها لوكالة الأنباء الفرنسية مقربون من الوزير، فإن دارمانين أرسل في 27 نوفمبر مذكرة إلى مدراء الأمن في سائر أنحاء البلاد توضح بالتفصيل الإجراءات الواجب اتخاذها بحق هذه المساجد التي تتوزع على 16 منطقة في باريس و60 في سائر أنحاء البلاد.
ومن بين دور العبادة هذه، هناك 18 مسجداً سيتم استهدافها، بناء على تعليمات الوزير، "بإجراءات فورية" يمكن أن تصل إلى حد إغلاقها.
وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الفرنسية أن ثلاثة من هذه المساجد الـ18 تقع في نطاق بلدية سين سان دوني، مشيرة إلى أن أحدها رفض الالتزام بقرار أصدره رئيس البلدية وقضى بإغلاقه، والثاني أغلق في 2019 لكنه استمر في إقامة الصلاة، والثالث صدر قرار أمني بإغلاقه لكن أجهزة الدولة لم تتحقق مما إذا كان قد أغلق فعلاً أم لا.
ويأتي الإعلان عن هذه العملية الأمنية قبيل أيام من الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء الأربعاء المقبل للنظر في مشروع قانون يرمي إلى "تعزيز المبادئ الجمهورية" من خلال محاربة "التطرف".
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