اليوم السابع
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وزير الخارجية الإيرانى يحث أمريكا على العودة للاتفاق النووى

الخميس، 03 ديسمبر 2020 01:33 م
وزير الخارجية الإيرانى يحث أمريكا على العودة للاتفاق النووى وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف
رويترز

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حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس الولايات المتحدة على إبداء حسن النية بالعودة للاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف أنه إذا احترمت الولايات المتحدة التزاماتها الأصلية فإن طهران ستعود للامتثال الكامل للاتفاق.

وقال ظريف لمؤتمر دبلوماسي إيطالي عبر رابط فيديو إن طهران مستعدة لمزيد من صفقات تبادل السجناء بعد أن بادلت أكاديميا بريطانيا-أستراليا مسجونا بثلاثة إيرانيين محتجزين في الخارج.

وأضاف "بوسعنا دوما أن نكون جزءا من ذلك، هذا في صالح الجميع... إيران على استعداد للمبادلة. نستطيع القيام بذلك غدا ويمكن أن نقوم بذلك اليوم".

 


ايران

الاتفاق النووى

العقوبات الامريكية

امريكا

جواد ظريف

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