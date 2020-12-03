نائب محافظ الإسكندرية تجرى زيارة مفاجئة لمستشفى العامرية العام.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

قامت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، بزيارة مفاجئة لمستشفى العامرية العام، ووحدة صحة الأسرة بزاوية عبد القادر بنطاق حي العامرية، بحضور الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، ومتابعة الإجراءات الإحترازية، وفي إطار المبادرات التي أطلقتها المحافظة لتطوير القطاع الصحي ودعم المستشفيات والأطقم الطبية بالأجهزة والاحتياجات اللازمة.

وأشارت محافظة الاسكندرية فى بيان صادر اليوم أنه ،خلال تفقدها أقسام مستشفى العامرية المختلفة، من غرفة الغازات والأكسجين وغرفة العناية والعيادات الخارجية، وجهت عازر مدير المستشفي بضرورة إرشاد المواطنين بمراعاة التباعد الاجتماعي والتشديد علي إرتداء الكمامات وخاصة خلال فترات الانتظار لأدوارهم.

وتفقدت الأعمال الإنشائية بالمبنى الملحق بالمستشفى والذي جاء بتبرع من المجتمع المدني بتكلفة ٥٠ مليون جنية. ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال التي تتم به خلال الأشهر القليلة القادمة، للتسهيل علي المرضي، حيث يعد إضافة متميزة تساهم بشكل كبير في زيادة الطاقة الاستيعابية بالمستشفى.

وفي سياق متصل؛ تفقدت عازر العيادات المختلفة بوحدة صحة الأسرة بزاوية عبد القادر، حيث استفسرت من الأطباء عن احتياجاتهم. ووجهت الأطباء بضرورة عمل ندوات لأهالي عبد القادر لتوعية المواطنين بالخدمات المختلفة التي تقدمها الوحدة.

وقدمت الشكر إلي جميع العاملين بالوحدة علي الجهد الذي يبذلوه.

وخلال الجولة؛ استمعت عازر إلى شكاوى وطلبات المواطنين، واستفسرت من أهالي المرضى على جودة تقديم الخدمة الطبية لهم، مؤكدة على أن من بين أهم أولويات المسئولين هو تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وطالبتهم باتباع الإجراءات الإحترازية للحد انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامتهم.