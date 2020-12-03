نائب رئيس البرلمان اللبنانى: احتياطى البنك المركزى أوشك على النفاد

أ ش أ

حذر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، من أن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي قد أوشك على النفاد.

ودعا الفرزلي ، في حديث لإذاعة (صوت كل لبنان) اليوم، حكومة تصريف الأعمال القائمة إلى تفعيل دورها في موضوع "ترشيد الدعم" لما لهذا الأمر من أهمية في ظل وضع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي.

وأشار إلى أن اجتماع اللجان النيابية المشتركة الذي عقده البرلمان أمس لمناقشة مسألة الدعم في ظل إمكانيات البنك المركزي، كان بالغ الأهمية، حيث اضطلع المجلس النيابي بدوره في الضغط على الحكومة للقيام بواجباتها.

وتطرق الفرزلي إلى مسألة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مُرجحا أن تتألف في وقت قريب.