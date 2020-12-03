اليوم السابع
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مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف تتلقى تبرعا بـ100 ألف جنيه لمد شبكة الأوكسجين

الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:02 م
مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف تتلقى تبرعا بـ100 ألف جنيه لمد شبكة الأوكسجين مستشفى التأمين الصحى
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور محمد يحيى مدير مستشفى التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف، تعاون لجنة زكاة مسجد عمر بن عبد العزيز بالتبرع بمبلغ مائة ألف جنيه لمد شبكة الأوكسجين وعمل 33 مخرجا والتى تخدم المرضى.

وأضاف الدكتور محمد يحيى مدير مستشفى التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف فى بيان له، أن لجنة الزكاة بمسجد عمر بن عبد العزيز قام بمد المستشفى ببعض المستلزمات من كمامات وأجهزة ضغط وقياس الأوكسجين ومد المرضى بالعصائر والمياه، بالإضافة إلى تحمل كافة مستلزمات الوفاة مجانا من أكفان وأكياس جلدية وغسل ونقل بسيارة نقل الموتى.

من جانبه أكد المستشار أحمد عبدالجواد رئيس اللجنة والشيخ أحمد عبد العال أمين الصندوق أثناء زيارتهم للمستشفى أنه سيكون هناك تعاون فى سد بعض الاحتياجات للمستشفى خلال الأيام القادمة لمواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا.

 

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