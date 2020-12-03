مدون روسي يبث وفاة امرأة على الهواء مباشرة

وكالة الانباء الاسبانية

بث المدون الروسي ستاس ريشتنيكوف المعروف باسم ريفلاي 'Reeflay'، على قناته الرسمية على موقع يوتيوب، على الهواء مباشرة، وفاة امرأة في شقته بمنطقة موسكو، بعد قيامه بطردها شبه عارية إلى شرفة مسكنه، وتركها لساعات في العراء، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية الخميس.

ونفى ريشتنيكوف (30 عاما)، الذي مثل أمام لجنة التحقيق للاستجواب، أي علاقة له بوفاة فالنتينا جريجوريفا (27 عاما) التي كانت صديقته العاطفية في الماضي، وفقا لوكالة (تاس) الروسية الخميس.

وخلال بث مباشر على قناة المدون صباح الأربعاء، نشرت قناة (Baza) الروسية على تطبيق (تيليجرام) بعضا من لقطاته، ظهر ريشتنيكوف وهو يجر المرأة، التي كانت ترتدي ملابس داخلية فقط وفاقدة للوعي، من ذراعها إلى داخل الشقة.

وبحسب (تاس)، فقد وضعها بعد ذلك على أريكة واستدعى الإسعاف والشرطة، لكنه استمر في تسجيل كل شيء حتى بعد وصول الأطباء، الذين لم يكن بوسعهم سوى التحقق من وفاة الشابة.

وادعى المدون أثناء الاستجواب أن المرأة كانت تتعاطى المخدرات، حسبما أفاد مصدر على صلة بالتحقيق للوكالة الروسية، وذكر أن ريشتنيكوف لم يتم اعتقاله.

وتؤكد قناة (Baza) أن المدون ادعى أن المرأة كانت تشعر ببعض الألم وكان لديها مشكلات "معوية" وأنه طردها إلى الشرفة "حتى لا يشعر بالانزعاج من رائحتها الكريهة".

ووفقا للمصدر نفسه، لم يفتح ريشتنيكوف باب الشرفة للسماح لها بالدخول عندما طلبت منه ذلك، وأخبرته أنها تشعر بالبرد الشديد، وعادة ما كانت تظهر جريجوريفا في مقاطع الفيديو التي يبثها المدون، الذي دأب على إهانتها خلال بث مباشر على الهواء.