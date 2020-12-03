محافظ بنى سويف يشهد الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم ويكرم المتميزين منهم

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، والذى نظمته المحافظة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وأحمد ناجى مدير قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، ورانيا عزت مدير عام السياحة، والمحاسب محمد بكرى رئيس مدينة الواسطى، وإبراهيم دهشان مدير قطاع الشباب بمديرية الشباب والرياضة، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، وشيماء كرم رئيس وحدة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، والدكتورة ماريا لواندا رئيس قسم التربية الخاصة بمتحف بنى سويف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وبعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال الإعاقة، وذوى الهمم من أبناء المحافظة.

وتضمن الاحتفال تفقد المحافظ لمعرض المستنسخات الذى ضم مجموعة متميزة من مجسمات لتماثيل ومقتنيات تحاكى القطع والتماثيل الأثرية الفرعونية القديمة، والتى قام بتصميمها وتنفيذها قسم التربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة بمتحف آثار بنى سويف، حيث أشاد المحافظ بجودة القطع المعروضة ودقتها وروعة تصميمها التى تجسد عظمة وعراقة الحضارة المصرية على مختلف العصور.

وعقب تفقد المعرض توجه المحافظ لسرادق أقيم بالواحة للاحتفال بهذه المناسبة، حيث بدأ الحفل، والذى تم ترجمته إلى لغة الإشارة بالسلام الجمهورى، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها فقرات فنية وموسيقية، وتضمنت فقرة غنائية أداها الطالب محمد عبد السميع من فرقة سليم سحاب، ثم فقرة للعزف على آلات الناى والهارمونيكا من أداء العازفة "ايفيت منير"، وكلمة لمدير قطاع المتاحف بالوزارة، والتى أكد خلالها على حرصه على حضور هذه الاحتفالية لاعتزازه بانتمائه لهذه الفئة الهامة وكانت إعاقته دافعا للنجاح ولم تمنعه من مواصلة دراسته واستكمال مسيرته التعليمية والمهنية

وفى كلمته، أعرب المحافظ عن سعادته وحرصه على مشاركة ذوى الهمم والقدرات الخاصة احتفالهم باليوم العالمى الذى خصصته الأمم المتحدة فى الثالث من ديسمبر كل عام،بهدف تقديم الدعم لقضايا الإعاقة والتأكيد على حقوقهم فى كافة المجالات والنواحى، لافتا إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى للعمل على تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة الهامة بالمجتمع وتذليل العقبات التى قد تواجههم لضمان مستقبل أفضل لهم.

كما أكد المحافظ على أن ملف دعم الأشخاص ذوى الإعاقة يأتى فى مقدمة ركائز خطة المحافظة، مشيرا إلى أن توفير متطلبات دمج هذه الفئة الهامة وتمكينها مجتمعيا يمثل لبنى سويف أهمية كبيرة ،خاصة فى ظل امتلاك هذه الفئة قدرات خاصة تمثل إضافة قوية لإمكانات الوطن للتقدم وتحقيق التنمية، وذلك فى إطار سعى الدولة لذلك،لاسيما مع الدعم والرعاية غير المسبوق الذى توليه القيادة السياسية لهذه الفئة الهامة من خلال تقديم خدمات حقيقية وفاعلة لهم ودمجهم فى المجتمع المختلفة وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله

وفى نهاية الاحتفالية، تم تكريم عدد من الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة المتميزين فى المجال الرياضى والذين حققوا مراكز متقدمة فى منافسات وبطولات وألعاب على مستوى المحافظة والجمهورية،حيث سلمهم المحافظ شهادات تقدير لجهودهم المتميزة فى القطاعات المختلفة، ومقدما لهم التهنئة بهذه المناسبة العالمية.



