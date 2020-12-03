اليوم السابع
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الخميس، 03 ديسمبر 2020 04:56 م
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محافظ بنى سويف يتوقف للإطمئنان على مواطن أصيب على طريق فى حادث توك توك

الخميس، 03 ديسمبر 2020 04:17 م
محافظ بنى سويف يتوقف للإطمئنان على مواطن أصيب على طريق فى حادث توك توك محافظ بنى سويف يطمئن على المصاب
بنى سويف هانى فتحى

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أوقف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف خط سيره بعدما شاهد حادث انقلاب توكوك على طريق دمو / بالقرب من قرية بهبشين فى لفتة إنسانية، وأسفر عن إصابة صاحب التكتوك، حيث نزل من سيارته مسرعا للاطمئنان على الحالة الصحية للمواطن والذى تعرض للإصابة.

وطمأن المحافظ المواطن المصاب على وضعه الصحى وقام بإرشاده لإتباع بعض التعليمات والإرشادات الصحية لتجنب حدوث مضاعفات فى الإصابة التى تبدو"كسر فى العظام"، ووجه بسرعة الاتصال لإحضار سيارة إسعاف لنقل المواطن إلى المستشفى التخصصي، ولم يغادر المحافظ المكان حتى مجئ سيارة الإسعاف.

و كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف بمتابعة الحالة وتوفير الرعاية المطلوبة بالتنسيق مع إدارة المستشفى لاتخاذ ما يلزم  من إجراء أشعة وفحوصات لتشخيص الإصابة وتوفير العلاج اللازم.

ومن جانبه أفاد وكيل وزارة الصحة أنه تم استقبال الحالة وإجراء كافة الفحوصات اللازمة لها، وتبين أنه مصاب بكسر فى الفخذ الأيمن، وتم إجراء له شدة طبية "توماس"، وسيتم إجراء عملية جراحية له بالمستشفى التخصصى الأسبوع القادم، مؤكدا على توفير كافة أوجه الرعاية له ،وسيتم اطلاع المحافظ بمستجدات حالته الصحية.

وكان المحافظ قد شهد إحدى الفعاليات التى نظمتها المحافظة بالتعاون مع السياحة والآثار بواحة ميدوم  بمركز الواسطى،وأثناء عودته متوجها إلى مدينة بنى سويف، قد لاحظ تجمع على جانب طريق دمو ،وأمر سائقه بالتوقف للتعرف على سبب تجمع المواطنين، الذين هرعوا لنجدة المواطن إثر انقلاب مركبة التوك توك التى كان يقودها  "بمفرده "على الطريق .

 

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