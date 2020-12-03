محافظ المنيا يقود حملة لمتابعة مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهى

المنيا – حسن عبد الغفار

قاد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، حملة مفاجئة على المطاعم والمقاهى والكافتيريات، لمتابعة مدى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزراه التنمية المحلية، بمواعيد الغلق المقررة مع التأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية فى ظل مواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا.

رافق المحافظ، خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، وشرطة المرافق وعدد من الجهات المعنية، حيث شملت الجولة المرور على كافة المطاعم والمقاهى والكافتيريات والمحال التجارية، بأحياء شمال وجنوب ووسط المدينة.

قال المحافظ، إن هناك تكليفات من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين، وذلك بهدف تحقيق عملية الانضباط للحالة العامة بالشوارع داخل المحافظة.

كلف المحافظ، رئيس المدينة بتحرير محاضر اختراق مواعيد الغلق ل 6 مطاعم، و 6 محال تجارية، ومقهيين، ومحل لبيع الحلويات، لتجاوزهم المواعيد المحددة لغلق المحال التجارية والمطاعم على مستوى المحافظة.

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، وتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.

أشار المحافظ، إلى أن المواعيد الجديدة للمحلات والتى بدا تطبيقها من الأول من ديسمبر الجاري، ستساهم فى تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.