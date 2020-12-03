محافظ المنيا باحتفال اليوم العالمى لذوى الإعاقة: تنفيذ إجراءات لدمجهم فى الحياة

المنيا – حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الخميس، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك ضمن جهود المحافظة لدعم إقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريمة، والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة، والعمل على توظيف واستغلال جميع إمكانياتها البشرية.

جاء ذلك بحضور، اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، الدكتورة هبة أبو زيد، مسئول ملف ذوى الإعاقة بالمحافظة، وعدد من مديرى المديريات، وبمشاركة ممثلى الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الإعاقة.

وقال المحافظ، إن الدولة المصرية تبذل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية المزيد من الجهد، لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوى الهمم لدمجهم فى الحياة العامة وإطلاق إبداعاتهم فى كافة المجالات، مشيراً إلى اتخاذ خطوات جادة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوى الهمم فجاء دستور 2014 ليكفل لهم حقوقاً غير مسبوقة، وجاء تمثيلهم فى البرلمان تمثيلاً مشرفاً يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتقديم يد العون للأشخاص ذوى الهمم، فقد تم توجيه إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بإنشاء رامبات خاصة لذوى الهمم فى جميع المراكز وتخصيص موظف مختص بكل مديرية لأنهاء كافة طلباتهم، كما تم متابعة أعمال إنشاء نادى متحدى الإعاقة المقام على 10 أفدنة بالمنيا الجديدة ليكون متنفسا لهم لإطلاق المجال لكافة إبداعاتهم، مؤكداّ أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى توفير كافة السبل الحياتية والرعاية لهم.

وعلى هامش الاحتفال، تفقد المحافظ، معرضا للأعمال الفنية من مختلف المصنوعات والمشغولات باسم الجمعيات المختلفة، مقدما الشكر لهم على جهودهم فى إنتاج تلك الأعمال من خلال أبناء تلك الجمعيات، وقدم ذوى الهمم خلال الاحتفالية العديد من الفقرات منها اوبريت يا كورونا ، فقرات شعرية وغنائية.