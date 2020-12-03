اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتابع أعمال المرحلة الثانية من ممشى النيل وتطوير طريق طابا

الخميس، 03 ديسمبر 2020 06:43 م
محافظ القليوبية يتابع أعمال المرحلة الثانية من ممشى النيل وتطوير طريق طابا محافظ القليوبية يتابع أعمال المرحلة الثانية من ممشى النيل
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية، يرافقه المهندس على عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، سير أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل بمدينة بنها، لدفع الأعمال وتذليل العقبات، حيث تفقد أعمال تطويرالممشى بنادى الشرطة ونادى المعلمين ونادى الزراعيين.

ووجه المحافظ، لرئيس مدينة بنها بألا يقل عرض الممشى عن 10 متر ، كما وجه بضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديث بشكل يليق بأبناء المحافظة، مؤكدا على ضرورة وجود رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.

كما تابع المحافظ ، أعمال تطوير ورصف طريق طابا الذي يبلغ طوله 3500 متر، بإعتماد مالي 30 مليون جنيه، حيث وجه المحافظ بسرعة انتهاء الطريق  في الموعد المحدد له،  كما وجه بإنشاء موقف حضاري يضم مواقف لقرى ( سندنهور - فرسيس - مجول - والشموت - وكفر الشموت وبلتان )،  منعا لتواجد المواقف العشوائية، كما وجه بإنشاء بالوعات صرف الأمطار.

كما تابع المحافظ،  أعمال الصرف الصحي حتى امتداد محطة وقود بقرية ميت عاصم،  وشدد على رفع تراكمات القمامة بجوار سور السكة الحديد ،كما  تتضمن الأعمال رفع كفاءة كافة الحدائق التي تمر بمسار المشروع لتصبح متنفساً حضاريا لأبناء المدينة.

وخلال الجولة لاحظ المحافظ، وجود سور مخالف مبني بمدخل مدينة بنها بأحد الشون المخصصة للحديد والأسمنت، حيث قام بمصادرة معدات البناء وتم تحرير محضر بالمخالفة لإحالته للنيابة العسكرية، ووجه بمراجعة تراخيص وطلبات التصالح الخاصة بها وعند المخالفة يتم الإزالة فورا.

ومن الجدير بالذكر أن وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظة تقوم على مدار الساعة بناء على توجيهات المحافظ بمتابعة أى مخالفات بناء حيث يتم رصدها وعلى الفور يقوم الموظف المختص بالوحدة بالنزول للموقع الذى تم رصده ويتم عمل الاجراءات اللازمة وذلك بالتنسيق مع السادة رؤساء المدن والأحياء.

أعمال رصف طريق مساكن طابا

أعمال رصف طريق مساكن طابا

 

خلال الجولة
خلال الجولة

 

محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

 

محافظ القليوبيةي يتفقد ممشى كورنيش النيل
محافظ القليوبيةي يتفقد ممشى كورنيش النيل

 


اخبار القليوبية

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