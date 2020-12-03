اليوم السابع
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الخميس، 03 ديسمبر 2020 10:10 م
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محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذى لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

الخميس، 03 ديسمبر 2020 08:52 م
محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذى لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب جانب من اجتماع محافظ الإسماعيلية مع القيادات التنفيذية
الإسماعيلية - صبرى غانم - السيد فلاح

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عقد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، مؤتمرا موسعا بحضور كل من القيادات التنفيذية، وجميع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لمتابعة العملية الانتخابية، والمستشار القانونى للمحافظة، وممثلى الجهات المعنية والتنفيذية والأمنية من مديرية أمن الإسماعيلية والمرور والحماية المدنية، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى مديريات الخدمات لاستعراض كافة التجهيزات التى تم تنفيذها بمختلف قطاعات المحافظة، وتوابعها استعدادا لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية لعام 2020، والتى تجرى يومى 7 و8 ديسمبر الجارى، مشيرا إلى انعقاد غرفة العمليات ابتداء من يوم الأحد القادم 6 ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام حتى انتهاء العملية الانتخابية.

وخلال المؤتمر أكد محافظ الإسماعيلية، الالتزام التام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أية تداعيات للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومراعاة البعد الاجتماعى وتوفير كافة سبل المناخ الآمن والمناسب لجميع الناخبين لتسهيل عملية المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم استعداد للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أى موقف طارئ قد يحدث والمتابعة والعرض أولا بأول على المحافظ، مؤكدا ضرورة الإسراع فى الانتهاء من اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات عملية الانتخابات .

وشدد المحافظ، على التنسيق التام فيما بين مختلف الجهات المعنية على تأمين اللجان من الخارج والاهتمام بأعمال التعقيم والتطعير المستمر للجان الانتخابية وارتداء الكمامة والعمل على إزالة أى معوقات قد تحدث، وتم توفير مصادر إضاءة تبادلية فى جميع مراكز الانتخابات ولجان الفرز ووجود تليفون خط أرضى بكل مركز انتخابى ومراجعة إجراءات الصيانة اللازمة لدورات المياه المستخدمة أثناء العملية الانتخابية داخل المقار الانتخابية بالأدوار الأرضية لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة .

جدير بالذكر أن إجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 201 مركز بإجمالى عدد 319 لجنة فرعية وعدد 901 ألف و569 ناخبا وناخبة، علما بأن الدائرة الأولى تشمل مركز الإسماعيلية وحى أول وثان وثالث، والدائرة الثانية تشمل القنطرة غرب والقنطرة شرق، والدائرة الثالثة تشمل مركز التل الكبير والقصاصين وأبو صوير وفايد.

 

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