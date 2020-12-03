محافظة شمال سيناء تخصص نصف أكشاك ميدان السادات لذوى الاحتياجات الخاصة مجانا

شمال سيناء - محمد حسين

احتفلت محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة باليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيانها، أن المحافظ أكد خلال الاحتفال على اهتمام محافظة شمال سيناء بذوى الاحتياجات الخاصة وتلبية جميع المطالب الخاصة بهم والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجههم فى الحياة اليومية، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية واهتمام كافة أجهزة الدولة بهم.

وأشار المحافظ، إلى تخصيص نصف الأكشاك المقامة فى ميدان السادات بوسط مدينة العريش لذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان ودون دفع أية رسوم، وذلك لتوفير فرص عمل لهم وبيع المنتجات سواء يدوية أو غيرها حيث سيتم تشكيل لجنة من المحافظة وإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ونادى ذوى الاحتياجات الخاصة لتحديد المستفيدين من تلك الأكشاك.

ووجه المحافظ الشكر، لأسر وأهالي ذوى الاحتياجات الخاصة لجهدهم فى التغلب على الصعوبات التى تواجه أبنائهم والعمل على دمجهم فى المجتمع ومساعدتهم على إثبات ذاتهم مطالبا ذوى الاحتياجات الخاصة بتحقيق المزيد من التميز والفوز فى البطولات الدولية والحصول على الميداليات لرفع اسم سيناء ومصر عاليا فى المحافل الدولية مثلما يحققون الميداليات على المستوى القومي.

وأكدت سماح عبد العزيز عضو نادى ذوى الاحتياجات الخاصة، أنه تم اختيار يوم الثالث من ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمى للمعاق من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة وضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والمشاركة الفعالة لهم فى المجتمع والحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وأن يكون هناك تكافؤ فرص بين ذوى الاحتياجات الخاصة والأصحاء لما لهم من دور كبير فى المجتمع.

وأشارت عبد العزيز، إلى أن مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة تتمثل فى: اختيار مكان بديل لنادى ذوى الاحتياجات الخاصة فى وسط مدينة العريش بدلا من وجوده فى منطقة الريسة لسهولة وصول الجميع إليه، التوجيه بسرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمعاقين وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، وعقد اجتماع دورى مع القيادة التنفيذية وعلي رأسها المحافظ لطرح المشكلات التى تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة والعمل علي حلها.

وتضمن الاحتفال الذى أقيم فى المدينة الشبابية الدولية بالعريش فقرة شعرية لنادى ذوى الاحتياجات الخاصة، فقرة غنائية لمديرية الشباب والرياضة، مسرحية سند ومنسى لجامعة العريش، أوبريت: " رجالة وطول عمر ولادك رجالة " لمدرسة التربية الفكرية بالعريش، أوبريت: "يا أصحابى وصحابتى" لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وأوبريت " حب الحياة " لمدرسة النور للمكفوفين.

وقد بدأ الاحتفال بافتتاح المحافظ لمعرض المشغولات اليدوية والفنون التشكيلية بالمدينة الشبابية، والذى يضم عددا من اللوحات الفنية والمجسمات والمشغولات اليدوية والتطريز والخرز والهدايا التذكارية من تنفيذ وإعداد طلاب مدارس التربية الخاصة والشباب والرياضة ونادى ذوى الاحتياجات الخاصة وجامعة العريش.

كما تم خلال الاحتفال تكريم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة الفائزين فى مسابقات: تنس الطاولة وألعاب القوى وكرة القدم على مستوى الجمهورية إلى جانب تكريم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة الفائزين فى مسابقتى: بطل التحدى وبطل الحكاية، وذلك بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية.

حضر الاحتفال كل من: العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينه العريش، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، فتحى راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعدية محمود مدير عام التضامن الاجتماعى، كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، حسن صالح مدير نادى ذوى الاحتياجات الخاصة، عبد الكريم الشاعر عضو هيئة التدريس بجامعة العريش، الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، ماجدولين كمال رئيس مكتب متحدي الإعاقة وقصار القامة بمديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.