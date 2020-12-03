عميد زراعة أسيوط : بركة الأسماك البحثية بالغريب تسع لزرع 200 ألف زريعة

أسيوط فريق المحافظات

تفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اليوم بركة الأسماك البحثية بالغريب التابعة لكلية الزراعة وذلك برفقة الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبحضور الدكتور محمد حمام زين العابدين عميد كلية الزراعة، والمهندس محمد حسين مدير المزرعة.

وصرح الدكتور طارق الجمال أن زيارة المزرعة السمكية بالغريب تأتى فى إطار حرصه على إجراء حركة موسعة لتطوير كافة المزارع والوحدات الإنتاجية التابعة للجامعة وما تشمله من مزارع سمكية وحيوانية وطيور داجنة ومزارع خضر وفاكهة.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بما تضمه كلية الزراعة من مزارع هائلة تابعة للكلية والتى تضم فى مجملها مزرعة الغريب والتى تبلغ مساحتها أكثر من 200 فدان وكذلك 200 فدان أخرى بمزرعة الاسترشادية بالإضافة إلى ما تضمه الكلية داخل المزرعة المقابلة بالجامعة من عدد من المزارع متعددة المجالات والتى تقوم جميعاً بإنتاج كميات هائلة من محاصيل الخضر والفاكهة والقمح والبرسيم إلى جانب البلح والأسماك واللحوم الحيوانية بمختلف أنواعها.

كما أشار الدكتور أحمد المنشاوى إلى أهمية تلك المزارع فى إثراء الحركة العلمية والبحثية داخل الكلية وضمان توافر المادة العلمية لإجراء الدراسات العلمية اللازمة والمختصة بزيادة الإنتاج وتهجين السلالات وكذلك المتعلقة بالأمراض والفيروسات التى يمكن أن تصيب الحيوانات والطيور والنباتات وهو ما يمثل أحد المجالات العلمية الهامة التى يمكن أن تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى السوق المحلى وزيادة التصدير للخارج مما يساهم فى ارتفاع الدخل القومي.

وأوضح الدكتور محمد حمام أن بركة الأسماك البحثية تُعد مزرعة إرشادية تدريبية إنتاجية تضم أحواض مزارع سمكية لإنتاج السمك البلطى والتى تسع لزرع 200 ألف زريعة والتى تثمر عن إنتاج نحو 5 طن سمك كل 6 أشهر يتم طرحها للبيع فى منافذ البيع التابعة للكلية بسعر 30 جنيه للكيلو الواحد ، كما تضم المزرعة أماكن مخصصة لتربية نحو 250 من البط والديك الرومى وتبلغ مدة دورتها الإنتاجية شهرين يتم بيعها واستبدالها بإنتاج جديد .

كما تفقد الدكتور طارق الجمال محطة التجارب والبحوث الزراعية للأراضى الرملية والمنشأة عام 1962 والتى تضم موتور لرفع المياه لخدمة المزرعة السمكية المجاورة لها .