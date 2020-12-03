"شباب القليوبية" تطلق مبادرة "عودة الزمن الجميل" لقدامى الرياضيين وكبار السن

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بقيادة الدكتور محمود الصبروط، إطلاق مبادرة "عودة الزمن الجميل" انطلاقا من مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بهدف نبذ العنف الرياضي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية وخاصة كبار السن فى إطار المحافظة على اللياقة البدنية والصحة العامة.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن "مبادرة عودة الزمن الجميل"، تأتى لحث قدامى الرياضيين وكبار السن فوق ٥٠ سنة على ممارسة الرياضة بمراكز الشباب.

وأوضحت، أنه تتم المبادرة على مرحلتين الأولى انطلاق المبادرة غدا الجمعة ٤ ديسمبر بمراكز الشباب فى عرس رياضى فى يوم واحد على مستوى المحافظة، على أن يتم تقسيم مراكز الشباب بكل وحدة محلية إلى مجموعات بواقع ١٨ مجموعة بإجمالى ٨٠ مركز شباب، حيث تتم إقامة مباريات خماسى كرة قدم وألعاب ترويحية وتنافسية.

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاقها بمراكز شباب "بقيرة والرملة ومرصفا" التابعين لإدارة بنها، ومراكز شباب "بهادة والخرقانية" بالقناطر الخيرية، ومركز شباب "مدينة القناطر ومنشأة الكرام" بشبين القناطر، ومراكز شباب "سنديون وبلقس" بقليوب، ومراكز "أكياد دجوى، ومشتهر وبلتان" بطوخ، ومراكز شباب "عرب العيايدة والقلج" بالخانكة، ومراكز تصفا وأسنيت بكفر شكر، و١٥ مايو والمنشية الجديدة بشبرا.

والمرحلة الثانية هى مرحلة الاستدامة وتتمثل فى تخصيص ساعتين يوم الجمعة من كل أسبوع لتنفيذ أنشطة رياضية وثقافية لقدامى الرياضيين وكبار السن بكل مراكز الشباب على مستوى المحافظة بواقع ٢٠٦ مركز شباب، وفقا لخطة أنشطة يتم وضعها وتنفيذها بشكل دورى.