رسالة وداع من الأبن الأصغر لـ"ماردانا" يكشف تفاصيلها صديق الحبيبة السابقة لـ"الفتي الذهبي

كتبت: فاطمة شوقى

كشف ماريو بودرى، الصديق الحالى لحبيبة دييجو مارادونا السابقة، فيرونيكا أوجيدا، عن كلمات ابنه يجييتو فرناندو ، الذى يبلغ من العمر 7 سنوات عند سماعه خبر وفاة والده. ونقلت صحيفة "انفوباى" الارجنتينية قول بودرى فى للقاضى أورلاندو دياز "كان دييجتو يبحث عن والده ، الذى استمتع بالتواجد معه ، فعلى الرغم من أن مارادونا كان مستلقيا على كرسى دون التمكن من الحركة إلا أنه كان يستمتع بالجلوس على ساق والده واللعب معه على الهاتف".

وقال بودرى "دييجتو فيرناندو عندما علم بوفاة والده فى 25 نوفمبر ، اتصلت بى فيرونيكا ، وعند وصولى لنقلهما مسك بيدى دييجتو وقال "ماريتو ابى مات ..انا حزين". أفاد بودري أنه في ذلك الوقت فوجئ للغاية لأن الطفل صغير ويبلغ من العمر سبع سنوات يعاني من صعوبات في النطق بسبب التوحد ، "لا يستطيع التحدث والتحدث ، لكنه يتحدث بطلاقة أكثر. كان هناك معلمه النفسي. مشينا لبعض الوقت في فناء منزل فيرو. شرحت أن أبي الآن هو أكبر نجم في السماء. كل ما يحاول احتوائه. لبضعة أيام ، كان ديجيتو ينام ويلعب مع ابنتي في الحقول ومع الخيول. وبكى في نومه و خلال الحديث.

أفاد الزوجان أوجيدا أنهما كان عليهما تقديم شكوى جنائية لأنهما علقا العمل الاجتماعي لابن مارادونا الأصغر، بسبب حالته ، حيث يخضع الطفل للعلاج مع متخصصين ، لذلك من المهم جدًا أن تتوفر الخدمة الطبية، بالإضافة إلى ذلك ، روى المحامي حادثة وقعت بمجرد وفاة لاعب كرة القدم السابق: "في اليوم الذي دُفن فيه دييجو ، تم استدعاء شخص ما لإلغاء تأمين شاحنة فيرونيكا ، وهو ليس تأمينها الخاص بل دييجويتو". في الآونة الأخيرة ، قدم بودري تفاصيل عن كيف كان الاجتماع الأخير بين أوجيدا ومارادونا: يوم الاثنين 23 نوفمبر، قبل يومين من وفاته ،حيث تلقت فيرونيكا مكالمة من شقيقة ماتياس مورلا ، محاميه، يسأل عما إذا كان بإمكانها الذهاب إلى انظر دييجو ، الذي كان وحيدا في منزل "تيجرى"، و قال المحامي: "كانت فيرونيكا واحدة من الأشخاص القلائل الذين استقبلهم مارادونا وسمح لهم بدخول الغرفة".