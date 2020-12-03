رئيس مدينة أرمنت بالأقصر : وصول أول سيارة مواسير لتوصيل الغاز الطبيعى

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر اجتماعا تنسيقيا للبدء فى تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي، تم خلال الاجتماع التنسيق بين كافة الجهات المختصة والمعنية لمناقشة النواحى الفنية لاتخاذ التدابير اللازمة للبدء فى العمل بالمشروع دون أى معوقات، والتفاهم حول كيفية إنهاء مشاكل التعارضات بين المرافق المختلفه ومسار الغاز الرئيسى والوصلات الفرعية والوصلات المنزلية.

واكد عاشور أنه قد تم وصول أول سياره محمله بالمواسير،كما تم التنسيق اللازم لبدء عمل البريمه والتى ستقوم بالحفر على عمق 20 متر لتمر أسفل الطريق الزراعى الأقصر - أسوان التابع للهيئة العامه للطرق والكبارى والنقل البرى وأيضا أسفل ترعة اصفون.

جاء ذلك بحضور كلا من نائب رئيس المركز و مسئولى شركة غاز مصر ونائباً عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ومدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأرمنت ومدير هندسة كهرباء أرمنت ومدير فرع الشركة المصرية للاتصالات بأرمنت، ممثل عن الإدارة المركزية للطرق والكبارى المنطقة الثامنة وممثل عن الإدارة العامة لمرور الاقصر و مدير الإدارة الهندسية بالمركز ومدير مرافق المركز و مدير مرافق أرمنت الحيط ومدير إدارة الطرق بأرمنت ومندوب عن شركة المقاولون العرب بأرمنت.

وأعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر، عن إنهاء أعمال الإصلاح للصرف الصحى بشارع الزلفى والذى تقوم به هيئة مياه الشرب والصرف الصحى جهاز محافظة الأقصر، حيث أن أعمال الصرف بشارع الزلفى بأرمنت الحيط كانت هبوط بعض مواسير الصرف الصحى ومطابق الصرف بالطريق، والذى أسفر عن هبوط أرضى، وتم تكليف شركة المقاولون العرب بالإصلاح، وتم الانتهاء من الأعمال وجارى رفع الأتربة وتمهيد الشارع بواسطة معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت ، لفتح الشارع لمرور السيارات والمواطنين.

سيارة مواسير

المواسير