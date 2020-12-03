رئيس القرنة بالأقصر يكشف تفاصيل الرصف وحملات النظافة والتصالح فى أسبوع

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اليوم الخميس، عن بدء أعمال الرصف بعد الانتهاء من أعمال تربة الأساس وازدواج وتوسعة الطريق الواصل بين الطريق الزراعى والصحراوى الغربي (طريق قنا /الاقصر ) تحت إشراف المهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل، وحجازي النحاس نائب رئيس المدينة، حيث يقوم بالتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وذلك طبقا للخطة الاستثمارية.

وأضاف العميد علاء عبد الجابر، أنه تم الانتهاء من تربة الأساس وأعمال البلدورات والبلاط لطريق المستثمر الرابط بين كوبري القباني ومركز الشرطة، وفي سياق متصل، يواصل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز القرنة والوحدات الفرعية التابعة له تلقي طلبات التصالح حتي 31 ديسمبر الجاري، وذلك بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء.

وفى نفس السياق قامت رئاسة مركز ومدينة القرنة برئاسه العميد علاء عبد الجابر رئيس المركز، ومشاركة حجازي النحاس نائب رئيس المدينة ومسئولى النظافة والتجميل والمتابعة الميدانية والإشغالات، بحملة شاملة للنظافة ورفع الاشغالات وتوسعه الطرق، بالإضافة إلى قص وتهذيب وزراعة الأشجار.

وأوضح رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر،، أنه إستقبل وفد هيئه التخطيط العمرانى لوضع دراسات المخطط الإستراتيجية لقرية الشيخ عامر بالقرنة، حيث تم مناقشه تطوير القرية والمشروعات مع شركاء التنمية، وضمت مجموعة العمل خبراء متخصصين في كافة قطاعات التنمية بنية أساسية وطرق واقتصاد، حضر اللقاء نواب رئيس المدينة، والدكتور محمد العراقى أستشارى محافظ الأقصر للتخطيط العمرانى، والمهندس السيد أحمد البدوى رئيس المركز الأقليمى للتخطيط وتنمية جنوب الصعيد، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير عام التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر.



رئيس مدينة القرنة يكشف تفاصيل الرصف وحملات النظافة



رئيس مدينة القرنة يكشف تفاصيل الرصف وحملات النظافة