اليوم السابع
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خبراء أثار أتراك: النظام التركى يدمر مواقع تراثية وثقافية لتحقيق أرباح خاصة

الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:45 ص
خبراء أثار أتراك: النظام التركى يدمر مواقع تراثية وثقافية لتحقيق أرباح خاصة اردوغان
كتب أحمد علوى

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قال عدد من خبراء الآثار الأتراك لوسائل الإعلام العالمية، إن الحكومة التركية تدمر مواقع التراث الثقافى الهامة في سعيها لتحقيق الأرباح.
 
 
تسببت أعمال التجديد داخل برج غلطة فى اسطنبول فى احتجاج في أغسطس بعد ظهور لقطات فيديو للعمال الذين يستخدمون آلات ثقب الصخور لهدم جدار داخلي. 
 
 
كما ادعى وزير الثقافة نوري إرسوي أن الجدار لم يكن جزءا أصيلا من المبنى التاريخي الذي يعود إلى القرن الرابع عشر، وقال إنه سيتخذ إجراءات ضد شركة البناء المعنية.
 
 
يذكر أنه منذ سنوات قال وزير الثقافة السورى، عصام خليل، إن الوزارة اتخذت إجراءات استثنائية لحماية الآثار السورية النوعية من أعمال السرقة والتخريب، التى ترتكبها التنظيمات الإرهابية بحق التراث السورى، وأنه لا تزال المخابرات التركية تعمل بالتنسيق مع تنظيم "داعش" الإرهابى على سرقة قطع ولقى أثرية وتهريبها.
 

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