تكريم 41 شاب وفتاة من فريق متطوعى الغربية لاجتيازهم برنامج إعداد القيادات

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني وعرض فيديو عن آراء المتدربين ومدى استفادتهم من البرنامج التدريبى الذى تم تنفيذه على مدار 72 ساعة تدريبية من خلال 10 محاضرين ومدربين قاموا بتقديم محتوى تدريبى متخصص في 36 محاضرة وورشة عمل.

وفي كلمته أكد الدكتور طارق رحمى، على اهتمام الدولة بالشباب وتأهيلهم من خلال التدريبات المتخصصة وإعدادهم ليكونوا قيادات المستقبل، كما قدم الشكر لفريق المتطوعين على جهودهم التطوعية المبذولة في خدمة المجتمع ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، واختتم الحفل بتوزيع الشهادات والتقاط الصور التذكارية.

والجدير بالذكر أن البرنامج قد تم تنفيذه على ثلاث مراحل شملت تقديم محاضرات وورش عمل في "التخطيط الاستراتيجي- البرمجة اللغوية والعصبية- مهارات العرض - التفاوض والإقناع – مهارات الاتصال - لغة الجسد – كتابة المبادرات- إعداد دراسة الجدوى – مهارات القيادة – مهارات إدارة الوقت – مهارات العمل الجماعي وتكوين فرق العمل - صنع واتخاذ القرار- حل المشكلات وإدارة الأزمات- تحليل الشخصيات والتعامل معها – مهارات إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية – التفكير الإبداعى"، وذلك من خلال متخصصين في التدريب من أساتذة الجامعة واستشاريين التدريب.

حضر اللقاء محمود ممتاز مشرف الفريق و الدكتور محمود عراقيب مدير مركز التدريب بالمحافظة.