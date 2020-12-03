اليوم السابع
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الخميس، 03 ديسمبر 2020 03:03 م
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تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات وحملات تموينية بسفاجا

الخميس، 03 ديسمبر 2020 01:49 م
تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات وحملات تموينية بسفاجا حملات النظافة بسفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قالت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، أن تم تكثيف أعمال النظافة والتجميل بكافة المناطق حفاظا على صحة المواطنين، حيث تمت إزالة كافة تراكمات المخلفات المتواجده بجوار المؤسسات الخدمية والمدارس، ووضع صناديق للقمامة فى الأماكن المخصصة لذلك.

وأكدت رئيس مديرة سفاجا إلى قيام إدارة النظافة بالتنسيق مع الشركة المتعاقدة بتكثيف الأعمال  بمنطقه التليفزيون والكيلو 3 والاستاد ومنطقه البريد بالأشغال وجارى العمل بباقى المناطق على مستوى المدينة.

وناشدت رئيس مدينة  سفاجا المواطنين بعدم إلقاء القمامة بالشوارع  والميادين بصورة عشوائية  مع الالتزام بإلقائها فى الأماكن المخصصة منعا لانتشار الأمراض، خاصة مع وجود جائحة كورونا.

ومن جانب اخر شن إدارة تموين سفاجا عدة حملات تموينية بمختلف أحياء المدينة لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق، حيث تم استهداف المخابز البلديه بالمدينه والتأكد من توافر الخبز ومطابقته للمواصفات والأوزان طبقا للتعليمات وأسفرت الحمله عن تحرير محضرين عدم حمل شهادة صحية للعاملين بالمخابز ومحضر عجز 22 جوال دقيق زنه 50 ك.

وأشارت رئيس المدينة، إلى استمرارا المتابعة من قبل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا وإدارة التموين فى مراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالإضافة إلى الاشراف على سيارة بيع السلع الغذائية للمواطنين بسفاجا بأسعار مخفضة.

 

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